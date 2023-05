Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista aritmetica della promozione in Serie A, il ds delGuidoha fatto anche un breve accenno a Federico Gatti. Ecco le sue parole: "Il primo anno ci siamo salvati grazie a Fabio, poi abbiamo mancato i playoff ma a noi non interessava, ci siamo concentrati sul lavoro che è stato fatto. Grosso ha fatto tutto molto bene, abbiamo datoalla, un altro ragazzo dalla C è arrivato al Napoli. E vorrei farvi notare che in estate abbiamo compiuto una mini rivoluzione, confermando solo 8 giocatori e portandone 20 nuovi: il mister è stato in grado di plasmarli e portare avanti un progetto".