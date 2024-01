L'allenatore del Frosinone Eusebioha parlato a SkySport dopo la gara contro il Cagliari. Queste le sue parole sull'attaccante classe 2002 di proprietà della Juventus Kaio Jorge:"Il suo problema è solo di condizione e trovare ritmo in partita e allenamenti. All’inizio ha fatto una fatica enorme nella settimana tipo, però sta cominciando a crescere. Ha capacità di entrare bene a partita in corso, questo non significa però che sarà sempre e solo così".