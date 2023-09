Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, il tecnico delEusebioha parlato in conferenza stampa, citando anche Matiasche si è messo in mostra servendo un assist e colpendo un palo. Ecco il suo commento sul gioiellino di proprietà della: "Abbiamo due ottimi portieri, Turati e Frattali di esperienza. Quando sono arrivato Turati è stato il primo calciatore che ho chiesto al direttore perchè ha le qualità per diventare grande, deve migliorare con i piedi. Soulè invece oggi ha preso il palo, gli manca il gol".