I bianconeri faranno visita al Frosinone in quella che sarà l’ultima gara prima delle vacanze natalizie, con i padroni di casa che sono galvanizzati dalla straordinaria vittoria ottenuta al Maradona contro il Napoli per 0-4. Quella di domano però, avrà un sapore particolare per i ciociari, dato che nei precedenti 6 incontri con la Vecchia Signora non è mai riuscito a vincere.