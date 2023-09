Grande partita questo pomeriggio per il, che in casa ha battuto 4 a 2 in rimonta il, prossima avversaria della. Decisivi i gol di Walid Cheddira (su rigore), Luca Mazzitelli (autore di una doppietta) e Pol Lirola, mentre per i neroverdi ha segnato in entrambi i casi Andrea Pinamonti. Nell'undici titolare schierato da Eusebio Di Francesco anche i bianconeri Matiased Enzo; quest'ultimo, ammonito al 55', ha lasciato il campo al 69', mentre il connazionale si è messo decisamente in mostra colpendo un palo, come già gli era successo contro l'Udinese, e servendo un assist da calcio d'angolo.