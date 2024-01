Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del neo arrivato Kevin, preso in prestito dal Bologna fino a giugno, il ds delGuidoè tornato a parlare di Dean, che ha scelto di trasferirsi allanonostante l'accordo già trovato tra lae il club ciociaro.Ecco il suo commento: "Non ne voglio più parlare, preferisco pensare di avere ragazzi come Kevin che hanno rinunciato a qualcosa per venire qui. A me piace andare avanti, Huijsen è già passato. Non ci sto pensando, ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico".