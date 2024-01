Goal: Kaio Jorge | Frosinone 3-1 Cagliarihttps://t.co/Uj1Ox22ONO — FootColic (@FootColic) January 21, 2024

Non solo Mathias, allo scadere della gara contro il Cagliari conclusa per 3-1 in favore del Frosinone è andato a segno anche, attaccante classe 2002 di proprietà della Juventus. Di seguito il video della rete messa a segno dall'attaccante che agli ordini di Di Francesco sta ritrovando continuità dopo il brutto infortunio che lo aveva tenuto ai box per oltre un anno intero.