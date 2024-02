Il Frosinone si prepara a affrontare la Juventus con un solo obiettivo in mente: raccogliere punti cruciali per la salvezza. Dopo un periodo di complimenti, la squadra di Eusebio Di Francesco deve concentrarsi sulla raccolta di punti necessari per evitare la retrocessione. LDi Francesco ha chiarito che la squadra si sente pronta per la sfida dopo un primo momento di stanchezza, e si augura che la Juventus continui a ottenere risultati inaspettati almeno per un'altra giornata. Nonostante le sfide in arrivo, il Frosinone può contare sul sostegno di oltreche credono nell'impresa e sperano nel sogno di restare nella massima serie italiana.