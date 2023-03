Novità in casa, in attesa del match di giovedì sera contro la. Il club tedesco, infatti, ha annunciato ildel tecnico Christian, 57 anni, che dal 2011 a oggi ha guidato la squadra in 430 partite ufficiali. "Siamo lieti di poter continuare a lavorare con questa squadra speciale" ha dichiarato il CEO del club Joechen, mentre Streich ha commentato: "È bello che ci si diverta ancora a venire qui e ad avere uno scambio aperto e onesto. È un piacere continuare a lavorare in questo club". Come da prassi societaria, non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo, nè la durata.