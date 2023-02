Intervenuto nella conferenza stampa odierna, l'allenatore del Friburgo Streich ha commentato anche quello che è stato il sorteggio di Europa League.'Ho visto molte partite della Juve, si tratta di un grande club ma abbiamo delle possibilità. Ma adesso penso al Leverkusen. Spero vivamente che molte persone vengano a Torino. E che si mostrino proprio come si sono mostrate a Berlino, come grandi ospiti. Euforici, pieni di gioia e totalmente sereni. Ci sono sempre possibilità nel calcio. In altri sport non ci sono così tante possibilità per le piccole squadre. Questo è uno dei segreti di questo gioco, perché così tante persone seguono il calcio'.