Alla vigilia della sfida contro il Borussia Monchengladbach, l’allenatore del Friburgo Christian Streich ha parlato anche del prossimo impegno in Europa League contro la Juve: "Come sempre, il Gladbach è l’unica priorità. Non ci sono considerazioni per quanto riguarda la gara con la Juventus. C’è abbastanza tempo tra le due partite. Il Gladbach gioca in modo molto offensivo con molto coraggio e giocatori che si muovono molto. È una squadra molto equilibrata, tecnicamente abile con molto ritmo".