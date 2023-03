Le parole di Streich in conferenza stampa:ARBITRAGGIO - "Non voglio discutere di una punizione o di un fallo laterale, a volte le situazioni ci stanno. Quello che non capisco è che se una squadra subisce falli viene svantaggiata, perché quella avversaria manda via il pallone? Perché si mettono davanti al pallone? E' successo almeno 40 volte. Non puoi farlo, non puoi fare ostruzione. Bisogna lasciare la palla dopo un fallo, non capisco perché non venga sanzionato questo comportamento. Sono basito. Se la prendi con le mani dopo un fallo, devi prendere il giallo. Sono basito: dopo questo comportamento dei giocatori della Juventus, è stato dato un giallo solo dopo 83', a cosa ci serve? Se lo facciamo noi, veniamo sanzionati e ammoniti subito".