Christian, allenatore del Friburgo, presenta la sfida con la Juventus."Farebbe una figura ridicola? La Juventus è favorita. Quindi ci si aspetta in Italia e a Torino che la Juve vada avanti. Ma nel calcio niente è sicuro. Veniamo qui per portare a casa un bel risultato, per giocare un bel calcio. Domani vedremo come andrà la prima parte della sfida"."Abbiamo tante partite in Bundesliga, Gregoritsch sta meglio ed è con noi. Abbiamo pochi infortuni. Kofie è rimasto a casa, abbiamo portato tutti, anche i giovani, anche se un paio non giocheranno, volevamo portarli perché hanno guadagnato tutti questa bella serata ed è bello che siano qui"."Coraggio. La capacità di difendere in maniera proattiva. Coraggio in possesso di palla, qualità di passaggi e propensione offensiva"."Sono della convinzione che i regolamenti di oggi siano ben studiati. Sono convinto che alcuni grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze attuali. Come posso dire: dovrebbero organizzarsi in modo da non causare turbolenze a livello finanziario. Ci sono grandi club a livello europeo che non sono in una buona condizione finanziaria. Credo che si debbano mettere in regole. Quando club piccoli finiscono in situazioni turbolente, la fine è vicina. I club più grandi devono abbinare solidità finanziaria a buone prestazioni e non dobbiamo abbandonarci a fantasie irreali"."Vengo molto volentieri in Italia, amo l'Italia. Due anni fa ero in bici in Piemonte: bellissimo! Ma non mi esprimo su questo. La delusione per noi e i tifosi è grande, ho grosso rammarico. Amiamo l'Italia, le squadre italiane. Ho quasi 60 anni, amo la Nazionale! L'Italia è come la Germania: non plus ultra! Peccato che tanti tifosi non siano potuti venire, Torino è vicino come Colonia. E' triste questa decisione ma chi l'ha presa avranno avuto i loro motivi"."Naturalmente la Champions League, l'Europa League... Ho visto tante sue partite, come tutti. Negli ultimi anni ho visto diverse rose nella Juve, con diverse caratteristiche. E' una bella lode, quella tessuta da Allegri. Sono contento della stima e sono contento di confrontarmi con allenatori così importanti. Non è una partita amichevole, di inizio stagione, ma è una partita importante, dobbiamo qualificarci e naturalmente è fantastico poter essere arrivati a questo livello. Ed è bello che abbia detto quelle parole nei miei confronti""Naturalmente a causa della penalizzazione la Juve dovrà passare dall'Europa League per la Champions. Saranno motivatissimi. Lo sappiamo tutti. Ce l'aspettiamo. Allegri vorrà fare il suo meglio. Come tutti i giocatori. Hanno vinto il derby, vengono dalla sconfitta con la Roma. Saranno ancora più concentrati e aggressivi dopo la sconfitta. Ho il sentore che saranno molto attenti e credo che anche la Juve sia sotto pressione. La vittoria dell'Europa League è un obiettivo e cercheranno sicuramente di sconfiggerci. Giocano in casa. Anche i tifosi stessi si aspettano una grande vittoria della Juve, faremo in modo che non sia così agevole".