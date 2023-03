Roland, giocatore venticinquenne olandese delha parlato verso la gara contro laa Gazzetta.it. Le sue parole:- "Eravamo contenti del sorteggio, non si gioca tutti i giorni contro la Juventus. Siamo eccitati al solo pensiero di una partita così importante. Per noi è una grande occasione"."Dobbiamo essere pronti a sacrificarci. Anche perché allo Stadium le gambe tremano"."Sarà una delle partite più importanti, soprattutto perché nel calcio conta solo il presente"."Il club ha tenuto i giocatori migliori e ormai giochiamo insieme da tanto. Ci conosciamo, siamo un gruppo unito. Sulla carta non siamo noi i favoriti. Non siamo noi a dover passare. Affrontare la Juventus è un’occasione per mostrare quanto siamo forti sia come squadra sia individualmente"."La Juve ha tanti giocatori incredibili: Di Maria è un fenomeno, a me piace parecchio Vlahovic. Ho affrontato spesso Kostic ed è fortissimo. Bonucci è un altro giocatore di qualità assoluta. Non possiamo sbagliare nulla".