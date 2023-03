Un primo tempo bloccato, qualche occasione soprattutto nel finale, ma per la Juve va tutto in discesa. Vlahovic la sblocca ma il Var gli toglie il vantaggio ed è lo stesso Var a consegnargli tra le mani il pallone del rigore del vantaggio. Improvvisata di Gatti in area avversaria, rigore e rosso, così la Juve si sblocca e ha 45' meno complessi da giocare, partendo dal doppio vantaggio complessivo. Da segnalare anche una bella parata di Szczesny.Nella gallery top e flop di questo primo tempo tra Friburgo e Juventus.