Wojciech, in conferenza stampa, parla alla vigilia di Friburgo-Juve."Per portare a casa un buon risultato serve ripetere quello della gara d'andata. Siamo stati ordinati, limitando il Friburgo, che non ha tirato quasi mai in porta. Servirà ordine: loro sono ordinati dietro, è dura segnare".- "Più facile queste partite? No. Qui abbiamo la possibilità di portare a casa un trofeo europeo, ma in campionato dobbiamo prepararci al massimo e vogliamo i tre punti. Non credo sia più facile ma ci stimola sicuramente. E' l'opportunità di vincere un trofeo"."Mi aspetto una squadra diversa, per passare devono segnare. Nella gara d'andata sono stati tanto compatti, cercando di non subire gol e creando però poco. Una delle loro qualità sono le seconde palle dal gioco diretto, dovremo essere ordinati e compatti in queste situazioni per limitarli".- "Mi aspetto una squadra diversa, per passare devono segnare. Nela gara d'andata sono stati tanto compatti, cercando di non subire gol e creando però poco. Una delle loro qualità sono le seconde palle dal gioco diretto, dovremo essere ordinati e compatti in queste situazioni per limitarli"."Sono contento, è bello per il calcio italiano. Lo auguro anche al Napoli. Noi abbiamo vinto all'andata, la Roma anche, è un bel segnale per il nostro calcio. Il prossimo anno vogliamo giocare di martedì o mercoledì, questa è un'opportunità di andare in Champions. Ma credo che anche col -15 possiamo arrivarci tramite il campionato, ci sono le possibilità di giocarla".