Forte dell’1-0 dell’Allianz Stadium, lasi presenta all’Europa-Park Stadion dicon l’obiettivo di centrare i quarti di finale di. I bianconeri sono reduci anche dal ritorno alla vittoria in Serie A con il successo casalingo contro la Sampdoria. La Vecchia Signora si addentrerà nella Foresta Nera contro i tedeschi che in Bundesliga hanno ritrovato anche loro il sorriso. Il Friburgo, battendo 2-1 l’Hoffenheim, ha raggiunto il terzo posto al pari di RB Lipsia e Union Berlino.Con il vantaggio di un gol e vista la prestazione del match di andata, per inon ci sono dubbi: sono i ragazzi di Massimilianoad essere favoriti per la vittoria e per il passaggio del turno.- La gara dell’Allianz Stadium ha messo sui binari giusti per i bianconeri il discorso qualificazione. I tedeschi sono chiamati ad una prova di tutt’altro tipo se vogliono tentare l’assalto al passaggio del turno. Per Betclic una vittoria della Juventus è quotata a 2.40, il pareggio è fissato a 3.25, mentre un’affermazione dei tedeschi a 3.07. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.27, mentre l’Under 2.5 a 1.61.I traders puntano forte sulla qualificazione della Juventus. L’ipotesi di risultato finale ritenuta più probabile è l’1-1 che Betclic quota a 6.60. A seguire lo 0-1 in favore dei bianconeri la cui quota è fissata da Betclic a 7.60 (Sisal quota a 6.75). Il passaggio del turno della Juve è quotato da Betclic a 1.22, mentre quello del Friburgo a 4.13. La vittoria finale della UEFA Europa League della Juventus è quotata da Betclic a 7.00, quella dei tedeschi a 30.00.- Seppur con il vantaggio del risultato dell’andata, la Juventus non può adagiarsi alla ricerca di un pareggio. Dusan Vlahovic ha bisogno di tornare al gol, dopo un periodo non facile e gli errori commessi contro la Sampdoria. Un suo gol è quotato da Betclic a 3.00. Angel Di Maria in Europa ha sempre dimostrato di fare la differenza, una sua rete è quotata da Betclic a 4.50. Dal lato Friburgo, Nils Petersen e Vincenzo Grifo sono i due migliori marcatori della storia del club. Un gol del tedesco è quotato da Betclic a 4.50, stessa quotazione per l’italiano.