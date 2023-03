Questa sera la Juventus conoscerà quelle che saranno le sorti dell'attuale stagione europea, con l'accesso ai quarti dell'Europa League che passerà dai 90 minuti della gara di ritorno contro il Friburgo. I bianconeri partiranno dall'1-0 del match dell'andata, ma questa volta quasi sicuramente dovranno rinunciare ad Angel, almeno dai primi minuti. Il Fideo potrebbe infatti fare il suo ingresso a gara in corso, così come Federico, entrambi reduci da un infortunio muscolare.- La sfida, in programma all'Europa Park Stadion di Friburgo con fischio d'inizio alle 18:45, è visibile in diretta streaming su DAZN e in TV su Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che in chiaro su TV8.Ecco nellaseguente ladella Vecchia Signora.