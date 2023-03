. Un primo tempo senza troppi problemi sbloccato due volte: la prima con il gol annullato a Vlahovic per fuorigioco, la seconda con il gol questa volta valido del serbo su rigore. In mezzo una traversa di Bremer e un salvataggio decisivo della coppia Szczesny-Bremer. Che poi si ripete nella ripresa. La Juve non gestisce bene la superiorità numerica ma alla fine porta a casa ciò che serve: vittoria e passaggio turno, senza troppe complicazioni. Da qui in avanti, per andare in fondo, servirà fare comunque meglio.