Sarà l'olandese Serdara dirigere il match di giovedì sera tra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di. Scelti come assistenti dell'arbitro Zeinstra e Balder, come quarto uomo Kooij. Al VAR Higler, coadiuvato all'AVAR da Dieperink. Il fischio d'inizio della sfida in Germania è fissato alle 18.45.