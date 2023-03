No, sicuramente non é stata una partita scevra di episodi arbitrali, quella tra. A testimoniarlo, per esempio, le lamentele sulla direzione di gara di Streich, allenatore dei padroni di casa, nella conferenza stampa post match. Gli episodi chiave sono l'espulsione di Gulde e il rigore assegnato e poi trasformato da Vlahovic; la rete annullata in precedenza allo stesso attaccante serbo e un tocco di Locatelli in area con palla che arriva a Szczesny e le lamentele dei tedeschi che avrebbero voluto il retropassaggio volontario.