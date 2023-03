Laha dormito ama si può dire non abbia dormito sonni tranquilli. Infatti, nella notte, alla città tedesca stando a quanto riferisce Tuttosport sono stati esplosi alcuni petardi da parte dei tifosi della squadra di casa. Il luogo? Proprio sotto l'hotel in cui alloggiano i ragazzi di Massimiliano Allegri con l'obiettivo di rovinare il sonno dei bianconeri in vista della gara importante che li attende.