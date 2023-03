Nicolas, centrocampista del Friburgo, ha parlato così a La Stampa del match di questa sera contro la Juventus."Siamo felici: sfidare la Juve è come un sogno. Loro sono abituati a giocare la Champions e ad andarci in finale. Per noi è un'occasione enorme di far vedere chi siamo"."Davide contro Golia? Sì (sorride, ndr). La Juve è più grossa e importante di noi. Anche se le probabilità sulla carta sono poche, abbiamo la possibilità di vincere: non abbiamo paura e c'è voglia di giocare queste due partite. È una sfida speciale, faremo di tutto per far cadere Golia".