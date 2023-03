La Juventus ha sconfitto il Friburgo giovedì sera tra le mura amiche dello Stadium. Il club tedesco però, che questa settimana affronterà di nuovo la Juventus in Europa League, in Bundesliga occupa il terzo posto a pari punti con il Lipsia. Oggi ha sconfitto l'Hoffeneim allo scadere grazie a un gol di Doan. Dopo il vantaggio iniziale di Eggestein, gli ospiti avevano trovato il pari con Stiller ad inizio ripresa. L’espulsione di Kabak all’84’ ha poi creato i presupposti per la vittoria.