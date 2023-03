Michael, attaccante del Friburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Juve: "Possibilità di passare? Perso solo 1-0 all'andata, questo ci dà speranze anche se la Juventus è favorita"."Eccezionale, ma ci sono altri giocatori straordinari. La Juventus senza la penalizzazione sarebbe seconda in campionato, attenzione a tutti"."Dovremo dare il massimo dal 1' e accendere lo stadio. In città c'è grande euforia dal sorteggio, giocare in casa il ritorno ci può far fare una sorpresa".