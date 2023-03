Il portiere delMarkha parlato a Sportitalia verso la gara contro la Juventus. Le sue parole:- "Sarà una grandissima partita. Per molti componenti della nostra squadra, poter giocare agli ottavi di finale contro una squadra come la Juventus sarà una delle occasioni più importanti in carriera"."Questo lo deciderà il tecnico: ci dirà lui come stare in campo, come affronteremo la Juventus e se cambieremo qualcosa per adattarci a loro. Noi giocatori comunque faremo la nostra partita, cercando di fare il nostro meglio indipendente dall’avversario"."La Juventus è sempre uno dei club più grandi d’Europa. Ha vinto tantissimi trofei. Non so se sia la favorita assoluta per vincere l’Europa League, ma sicuramente è una delle squadre da battere se si vuole andare avanti in questa competizione"."Sicuramente la Juventus ha molti giocatori dalle grandi capacità individuali. Non penso che dovremmo farci intimorire da questo, non temiamo qualcuno in particolare, non dovremo avere paura. Dovremo difenderci molto attentamente contro di loro, resistere il più possibile. Daremo il nostro meglio, saranno due partite molto difficili".