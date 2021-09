L'ex portiere di Fiorentina e Inter Sébastien Frey ha parlato così: "Vlahovic? Non si può paragonare a giocatori con cui ho giocato perché ha caratteristiche diverse ed è ancora presto per definirlo un campione. Ma mi ricorda un po' Ibrahimovic nel modo in cui si muove. Non nascondo che mi sta stupendo perché non pensavo fosse già a questo livello. Quest'anno a Firenze, con la Fiorentina, deve dimostrare a che punto è arrivato".Le difficoltà di Szczesny? "In questo momento sono grandi, ma la Juve si è esposta e lo ha difeso. Questo è importante, ma è chiaro che adesso si è giocato tutti i jolly. Se non si ritrova, starà alla Juve trovare una soluzione".