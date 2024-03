In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Tv Play, l'ex portiere dell'Inter Sebastian Frey, si è soffermato anche su quelle che a suo modo di vedere sono le squadre favorite per la vittoria dell'Europeo, senza però fare riferimento all'Italia.'La Francia è tra le grandi favorite per l’Europeo ma la Germania nella partita dell’altra sera mi ha stupito: Toni Kroos dà un equilibrio a centrocampo impressionante. I tedeschi sono fortissimi, ma ho visto una Francia non bella con Mbappé un po’ troppo nervoso. L’assenza di Griezmann ha pesato, ma resta una grande squadra. L’Inghilterra è molto forte e sono molto curioso di vedere l’Italia. Ne capiremo di più tra qualche settimana'.