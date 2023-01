Sebastiena RMC Sport ha parlato del caos plusvalenze che sta travolgendo la Juventus. Queste le sue parole:"Credo che nel calcio negli ultimi anni ci sia stata molta sciatteria. Nel caso in cui qualcuno abbia commesso degli errori, deve pagare, siamo tutti d’accordo. Se la Juve ha sbagliato davvero deve pagare. È stato un esempio per tutti, permetterà al calcio e al calcio italiano in particolare di avere un po’ più di controllo, di mettere un po’ di ordine".