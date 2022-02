A ViolaFun, Frey parla così di Vlahovic alla Juve: "Una Viola così dopo l'addio di Vlahovic? Quando è scoppiata la bomba Vlahovic sinceramente ero scettico sulla sua cessione. Occorre essere realisti: il serbo aveva dei numeri mostruosi non solo a livello italiano ma anche europeo. Avevi in rosa uno dei migliori attaccanti del mondo. Sono altrettanto sorprese di vedere Piatek che dopo qualche anno complicato si è di nuovo inserito in una nuova realtà e finora sta facendo la differenza: a suon di gol direi che a poche settimane dall’addio di Vlahovic non lo sta certo facendo rimpiangere".