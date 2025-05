Frey: 'Mi voleva la Juventus, ma non sarei mai andato'

AFP/Getty Images

Sebastien Frey, ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, ha rivelato un interessante retroscena di mercato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il francese, protagonista di una lunga carriera in Serie A, ha raccontato come, in un momento cruciale, rifiutò il trasferimento alla Juventus nonostante l'interesse di grandi club europei.“Mi volevano Milan, Bayern, Barcellona e Juve, l’anno in cui Buffon fu vicino al City. Ma non sarei mai andato: non potevo macchiare una storia d’amore passando dalla Viola a Torino. I tifosi mi avrebbero odiato. Sarei rimasto a vita, ma un dirigente scelse di farmi la guerra e andai a Genova”, ha dichiarato Frey.

Il riferimento è agli anni in cui il portiere difendeva i pali della Fiorentina e Buffon era in procinto di lasciare la Juventus per un possibile trasferimento al Manchester City. In quel contesto, Frey era considerato uno dei migliori estremi difensori del campionato e ambito da molte big.