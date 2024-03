L'ex portiere dell'Inter, Sebastian Frey, ha commentato la situazione legata a Francesco Acerbi nella puntata andata in onda su Tv Play.'L’unica preoccupazione dell’Inter in questo momento è la situazione di Acerbi e la sua possibile squalifica. Sono un po’ preoccupato, se il giocatore ha sbagliato pagherà pesantemente e la sentenza può aprire scenari molto delicati. Sommer? Non lo rischierei affatto, anche perché non ce n’è la necessità. Audero è più che affidabile, tutte le volte che è stato chiamato in causa ha fatto bene: Sommer può saltare tranquillamente un paio di partite e non andrei a rischiarlo inutilmente'.