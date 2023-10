Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Massimiliano Allegri e su quella che è stata la sua gestione nella passata stagione.'La fortuna lo scorso anno è stato avere Allegri come allenatore per la gestione delle questioni extracalcistiche. Non la vedremo vincere 5 a 0 ma è li. Vince 1 a 0 ma vince. Ha aperto un ciclo con ragazzi promettenti. Serve tempo. Ma nonostante questo dice la sua e vince'.