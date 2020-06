Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha espresso il suo giudizio su Adrien Rabiot, suo connazionale, in questo momento ai margini della Juventus e delle gerarchie di Maurizio Sarri: “Fa fatica. Perché intorno a Rabiot c’è una gestione un po’ complicata, e quindi fa fatica. Però è un giocatore che mi piace tanto, ha delle qualità importanti, è un centrocampista grande lavoratore che ha anche qualità tecnica. Solo che è difficile inserirsi subito nella Juve. In questo momento, la Juve è troppo per lui, perché i bianconeri hanno già giocatori impostati, vedi per esempio Matuidi, il suo inserimento nella squadra è stato silenzioso ma concreto, perché alla fine quando deve giocare si fa sempre trovare pronto. Per Rabiot è stato più complicato. La presenza della mamma non lo facilita? L’hai detto tu, ma ti confermo”.