Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la gara con la Juve: “Oggi abbiamo visto finalmente una vera Fiorentina. Nella prima partita ci sono state polemiche arbitrali, col Genoa non è stata una bella Fiorentina, ma oggi mi sono divertito perché la Fiorentina ha giocato bene. Con Ribery mi sento spesso e gli servivano queste due settimane per migliorare la condizione fisica e lo aveva detto anche allo staff. Oggi mi aveva detto che aveva 70 minuti nelle gambe. Stiamo parlando di un fuoriclasse che si è rimesso in gioco, che ha scelto di andare alla Fiorentina per dimostrare ancora il suo valore invece di accettare altre offerte. Ha scelto l’Italia e Firenze, una piazza dove vivi il calcio tutto il giorno”.