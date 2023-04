Intervenuto durante il corso della diretta di Tv Play, in onda su Calciomercato.it, l'ex portiere di Fiorentina e Inter Sebastian Frey ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento che sta vivendo Gigio Donnarumma, accostato a più riprese anche alla Juventus.'Non è stata una decisione dettata dal cuore quella di sposare la causa del PSG, c’entrano altri motivi. Fossi stato in lui, sarei rimasto al Milan. Avrebbe avuto la fascia da capitano e lavorerebbe ancora a casa sua, in Italia. Io Donnarumma lo vedo turbato al PSG. Il motivo è che quello parigino non è un club, bensì un’azienda. Non è il contesto migliore per lui'.