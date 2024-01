L'ex portiere dell'Inter, Sebastian Frey, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play su quello che è il mercato dei nerazzurri, facendo un annuncio riguardante Karim Benzema che accende l'entusiasmo dei tifosi interisti."Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce questa possibile pista. La priorità è l’uscita di Sanchez che, se andrà via dall’Inter può essere una possibilità".