Sebastianha parlato a TVPlay di Paul. Le sue parole:"E’ un dispiacere vedere Pogba in questa situazione, proprio quando stava vedendo la luce in fondo al tunnel… In caso di doping la Juventus ha il diritto di chiedere un risarcimento danni al pari dei suoi sponsor. Il rapporto si potrebbe chiudere anche immediatamente. Questa storia potrebbe togliergli tutto. Potrebbe essere purtroppo la sua fine".