Seba Frey ci ricasca. Ancora una volta, il portiere francese non perde occasione per schierarsi contro i colori bianconeri. Questo, il suo pensiero su Commisso rilasciato a Interdipendenza: "Le parole del presidente della Fiorentina sono forti, ma lo capisco perfettamente. E' sicuramente lo sfogo di un presidente che si è sentito danneggiato dopo alcuni episodi che hanno condizionato Juventus Fiorentina. L’errore dell’arbitro ci può stare come quello di un calciatore in campo. Ma spesso questi errori favoriscono le stesse squadre...Capisco la rabbia di tanti presidenti di club italiani. In più, come dice Commisso, la Juventus è da anni la più forte in campionato, perciò a cosa servirebbe?".