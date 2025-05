Freuler torna sul contatto con McKennie: 'Era rigore netto. Va diretto sulla mia gamba'

Getty Images



Bologna-Juventus, Freuler commenta il mancato rigore

Bologna-Juventus, contatto Freuler-McKennie, cosa dice la moviola

Il centrocampista del Bologna Remoai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della sfida contro la Juventus e di quel contatto con Weston McKennie che ha sollevato diverse polemiche arbitrali. Queste le parole del centrocampista:"Per me, netto. Io prendo lo spazio per proteggere la palla e vengo tamponato da McKennie. Lui non si ferma, va dritto sulla mia gamba. Avete presente Dumfries nell’azione del gol del 3-3 col Barcellona? Va a proteggere palla. McKennie non prova nemmeno a fermarsi".Innanzitutto il tecnico della Juventus Igor Tudor, aveva fatto subito il gesto come se non ci fosse niente e Freuler dovesse rialzarsi. Poi però aveva detto una cosa chiara al quarto uomo ( QUI il racconto di Davide Bernardi, bordocampista Dazn, a Calciomercato.com). Secondo La Gazzetta dello Sport era rigore, errore dell'arbitro Doveri non fischiarlo ( QUI la spiegazione). Insomma, una situazione che ha fatto parecchio discutere ma su cui ancora il centrocampista del Bologna è tornato a parlare.