Intervistato a Sky Sport dopo la partita della sua Atalanta contro il Milan, il centrocampista svizzero Remo Freuler ha risposto a una domanda sul concetto espresso da Antonio Conte per cui i secondi sono i primi dei perdenti: "Non siamo i primi dei perdenti, abbiamo tanto squadre più blasonate di noi dietro di noi. Certo, è difficile parlare di scudetto per l'anno prossimo. Non voglio dirlo. Noi proviamo a fare più punti possibile e se giochiamo come quest'anno tutto è possibile. Mercato? Sono molto felice all'Atalanta, non ci ho mai pensato neanche l'anno scorso dato che ci siamo qualificati alla Champions. Se ci crediamo per la Champions? Sennò non andremmo neanche a Lisbona..."