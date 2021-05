di NB, inviato a Reggio Emilia

Remo Freuler, in conferenza stampa, presenta Atalanta-Juve.



VINCERE DOMANI - "Può rappresentare tantissimo. Lavoriamo da anni per alzare un trofeo, un titolo è un'altra cosa e può valere tantissimo".



FAVORITI - "Noi siamo arrivati in finale come loro. Si gioca in 15 contro 15. Partita secca, non c'è favorito. Se vogliono esserlo loro, va bene. Noi siamo pronti a vincere questa coppa".



PAURA DI QUALCUNO - "Mi sa che se ho paura di giocare, il mister non mi mette in campo. Non ho paura".



PUBBLICO - "Mi piace che siano tornati i tifosi, speriamo di poter dare una gioia a loro".



MAGLIA RONALDO - "Ancora fate questo giochino? Poi sui social tutti i giocatori si incazzano. Vediamo chi vuole la maglia a fine partita, non siamo qui per prendere le maglie"



NON HO MAI VINTO - "Un titolo per un giocatore è sempre un valore aggiunto e quindi da piccolo è un sogno alzare un trofeo. Sono molto carico".



DOPO LA LAZIO - "Due anni dopo? Siamo cambiati tanto. Abbiamo una rosa molto più forte di due anni fa e la consapevolezza di aver già giocato una finale e partite secche. Siamo migliorati tantissimo e siamo più forti".



CON LA JUVE - "Stimoli particolari? Non credo, altrimenti faccio più gol possibile. Non ho più stimoli con la Juve. Domani c'è una finale, questo è lo stimolo in più".



SULLE PAROLE DI CHIELLINI - "Favola o realtà? Per noi è una realtà, magari per loro no. Ma hanno già perso contro di noi e sono dietro di noi in campionato. Se loro pensano che siamo una favola, la pensino così. Noi sappiamo che siamo una squadra forte e solida e possiamo battere chiunque".