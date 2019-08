Intervistato dall’Eco di Bergamo, Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha espresso il suo pensiero nei confronti della stagione che si appresta a cominciare: “Serie A? Credo che Juventus e Napoli siano ancora davanti a tutti, poi bisognerà capire come stanno la Roma e le milanesi, che hanno cambiato allenatore. Noi ci conosciamo bene, possiamo stare ancora in quel gruppo di vertice". La squadra di Bergamo si appresta a disputare la prima edizione di Champions League della propria storia. Ecco di seguito le parole del giocatore su questo argomento: “La Champions non ci deconcentra, al sorteggio peraltro manca ancora qualche settimana. Prima ci sarà il campionato e stavolta, rispetto all'anno scorso, vorremmo cominciare al top. Il cammino dell'Ajax ci ha dimostrato che si può arrivare lontano nella competizione, insieme ai top club”. Sul sorteggio Champions il centrocampista ha aggiunto: “Vorrei evitare il Manchester City, per il resto mi va bene tutto. Anche Real Madrid e Barcellona andrebbero benissimo”.