Il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: “Vogliamo chiudere oggi il discorso Champions e conquistare 3 punti. Non pensiamo alla Coppa Italia, mancano 4-5 giorni, è più importante la gara di oggi anche perchè giocare in Champions nella prossima stagione significa tantissimo. Non pensavo che avrei giocato per tre anni consecutivamente in Champions, siamo cresciuti molto: ora abbiamo una rosa di 15-16 titolari e questa è la nostra forza”.