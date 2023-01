Il ds del Valladolid, Fran Sanchez, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Diario As, dove ha rotto il silenzio riguardo quello che sarà il futuro di Ivan Fresneda, finito anche nel mirino della Juventus.'Ivan ha suscitato l'interesse di molte squadre ma ancora non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale per lui, anche se è vero che molti club ci hanno contattato e che per lui c'è un interesse reale di numerose squadre. Non stiamo però cercando disperatamente di venderlo'.