Fresi: 'Il fallo di Iuliano su Ronaldo? Mai ammesso. Lasciamo stare...'

Simone Gervasio

Le parole di Salvatore Fresi alla Gazzetta dello Sport:IULIANO – “Il fallo su Ronaldo di Iuliano, mio ex compagno alla Salernitana? Mai ammesso che l’intervento fosse irregolare. Mai una volta. Mai che l’abbia fatto nessuno. Lasciamo stare".BAGGIO – "L’immenso Roby, martoriato nel fisico. Poteva giocare con una gamba sola e forse lo faceva. Lavorava come un disperato per essere pronto per le partite. Un genio di una bellezza ammaliante. Lui o Ronaldo? Dico Baggio, sperando che Ronie non se la prenda. E non solo perché Roberto è italiano".

JUVENTUS –"Una decina di partite, con davanti difensori dello spessore di Ferrara e Thuram, con Montero e poi Iuliano e Tudor. Buffon in porta, Salas, Di Vaio, Del Piero e Trezeguet in attacco; Conte, Camoranesi, Nedved e Davids in mezzo. Continuo? E comunque, campioni d’Italia e un’altra delusione: perdiamo la finale di Champions, a Manchester. Ci andiamo senza Nedved, ammonito e quindi squalificato nella semifinale con il Real Madrid sul 3-0 per noi. Pavel era immarcabile a quel tempo, con lui avremmo battuto il Milan".