La Juventus ha blindato Daniele Rugani dopo l'infortunio di Demiral. I bianconeri, che fino a qualche giorno fa cercavano una sistemazione al difensore, lo hanno tolto dal mercato perché è lui l'unica alternativa alla coppia De Ligt-Bonucci. Non ci saranno quindi nuovi arrivi dal mercato e probabilmente non rientrerà nemmeno Cristian Romero dal Genoa. Era questa, nelle ultime ore, una delle ipotesi che circolava: portare El Cuti in bianconero con sei mesi d'anticipo, ma al momento la società non intende predere altri difensori. La Juve ha acquistato il cartellino di Romero l'estate scorsa lasciandolo in prestito al Genoa fino alla fine dell'estate.