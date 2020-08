2









La trattativa per Arek Milik va avanti, ma non senza intoppi. Si complica infatti la situazione tra i club, il nodo principale è legato alle contropartite tecniche: Bernardeschi non sembra convintissimo di trasferirsi al Napoli e prende tempo, Romero e Pellegrini - che rientrano rispettivamente dai prestiti al Genoa e al Cagliari - non convincono fino in fondo il presidente De Laurentiis. Le parti continuano a discutere per trovare la quadra che possa dare il via libera al trasferimento di Milik alla Juve.