Domani la Juventus si gioca una stagione intera in 90': allo Stadium (vuoto, come sempre negli ultimi mesi) arriverà il Lione di rudi Garcia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions: si riparte dallo 0-1 dell'andata e i bianconeri dovranno ribaltare la situazione per volare alle Final Eight di Lisbona. La panchina di Sarri è in bilico e un ko contro i francesi potrebbe essere decisivo. Intanto, però, si continua a lavorare sul mercato e tra i ruoli da rinforzare c'è l'attacco.



LA STAFFETTA - La Juve valuta diversi profili per il centravanti del prossimo anno da affiancare a Ronaldo e Dybala: in pole c'è sempre Arek Milik, con Paratici che potrebbero pescare ancora dal Napoli dopo Gonzalo Higuain. Dall'azzurro al bianconero, quasi una staffetta per i due attaccanti ma De Laurentiis non lascerà andare il polacco per meno di 40 milioni di euro, cifra che la Juve punta a far scendere inserendo qualche contropartita tecnica.



LA CONTROPARTITA GIUSTA - Ad oggi l'unico nome che scalda De Laurentiis è Federico Bernardeschi, profilo avallato anche da Gattuto rispetto alle alternative Romero (che rientrerà dal Genoa) e Pellegrini (torna a Torino dopo il prestito al Cagliari): i due difensori potrebbero tornare di moda se dovessero partire Koulibaly e Ghoulam.



LA FRENATA - A non essere convinto della destinazione però è proprio Federico Bernardeschi, che alla Juve ha un ingaggio di 4 milioni netti fino al 2022 e non vuole essere considerato un "pacco postale". In più, c'è il fattore diritti d'immagine: il Napoli ci tiene a gestire i suoi giocatori a 360° avendo anche la loro immagine, ma Berna ha firmato da poco con la società di Jay-Z. Un problema che sembrava superabile ma che nelle ultime settimane sta complicato l'affare. Una trattativa lunga e tortuosa, che non dovrebbe concludersi a breve. L'arrivo di Osimhen in azzurro però spinge Milik sempre più lontano da Napoli e ad oggi la Juve è davanti a tutti per l'attaccante polacco. Più indietro, Atletico Madrid e Tottenham.