Come racconta Gazzetta, l’Inter ha in testa Bremer da mesi, con il difensore parla da tempo, il gradimento è già intascato. Ma è solo il primo passo di una trattativa, quella con il Torino, tutta ancora da impostare. Siamo lontani sulle valutazioni, senza dubbio: l’Inter non ragiona sui 50 milioni di euro, le cifra ipotizzata nelle ultime ore. Servirà dunque un grande lavoro diplomatico per avvicinare le parti.